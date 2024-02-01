За пять лет в Тюмени больше чем вдвое увеличилось число машин старше 21 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более чем в два раза увеличилось число машин старше 21 года в Тюмени за год. Доля таких автомобилей по данным на январь 2024 года увеличилась на 9,65 %, тогда как пять лет назад не превышала 4,35 %, сообщает Группа "Ренессанс".

Сегодня примерно каждый десятый автомобиль на дороге — старше 21 года, а каждый второй — старше 10 лет.

"Интересно, что водители изношенных автомобилей не обязательно намного чаще попадают в дорожно-транспортные происшествия. На аварийность влияют в первую очередь возраст и стаж автолюбителя. Частота ДТП среди владельцев транспортных средств старше 21 года в нашей компании на 14 процентов ниже средней частоты по портфелю ОСАГО", – рассказал вице-президент по автострахованию "Ренессанс страхование" Сергей Демидов.

Дольше всего водители используют автомобили Toyota - доля на дорогах среди машин более 21 года равна 27 %, Honda и Audi – по 24 %, УАЗ – 20 % и ГАЗ – 18 %.

В топ регионов с самой большой долей изношенных автомобилей вошли Забайкальский, Алтайский и Хабаровский края.