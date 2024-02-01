В тобольском приюте для животных появились боксы для размещения кошек

| Фото: скриншот видео администрации Тобольска | Фото: скриншот видео администрации Тобольска

Боксы для размещения кошек появились в Тобольском муниципальном приюте для бездомных животных в 2024 году.

Как сообщила заместитель директора "Центра городских услуг" Екатерина Савельева, помещение теплое, животных можно содержать и летом, и зимой.

"В боксе 12 отсеков. Шесть из них небольших размеров, шесть побольше. Можно убирать перегородки и размещать так кошачьи семейства", — пояснила Екатерина Савельева.

В боксах уже разместили первых четвероногих постояльцев. "Сначала они пройдут карантинные мероприятия. При отсутствии противопоказаний их стерилизуют. Потом привьют, обработают от паразитов и отпустят в привычную среду обитания", — добавила Екатерина Савельева.

В среднем кошка находится в приюте около полутора месяцев. Желающие завести питомца, могут обратиться в Тобольский муниципальный приют.

Видео администрации Тобольска

Инна Пахомова