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Виртуальную микроскопию начнут использовать в Тюменском медуниверситете при изучении морфологии

Общество, 17:26 19 февраля 2024

ТМУ | Фото: ТМУ

Виртуальную микроскопию начнут использовать при изучении морфологии в Тюменском медицинском университете. Ее возможности представили на Международной научно-практической конференции "Информационные технологии и математическое моделирование в фундаментальной и клинической медицине" в Тюмени.

Виртуальная микроскопия предполагает выполнение цифровых копий микропрепаратов и использование их в образовательной деятельности. Дополнительную профессиональную программу повышения квалификации по ее применению преподаватели ТМУ прошли под руководством специалистов Ярославского медицинского университета.

"Благодаря современным технологиям микроскопические изображения, которые используются в биологии, гистологии, на кафедрах патологической анатомии и клинической лабораторной диагностики, можно перевести в цифровой формат. Уникальный препарат, который есть у одного вуза, станет доступным для всех университетов России. В Тюменском медицинском университете существует мощная школа профессора Соловьева, связанная с эмбриогенезом, поэтому мы заинтересованы в создании совместных цифровых коллекций и считаем такое сотрудничество очень перспективным", - отметил д.м.н., профессор, заведующий кафедрой гистологии, цитологии и эмбриологии Ярославского медицинского университета Алексей Павлов.

ТМУ | Фото: ТМУ

Тюменский медицинский университет уже в третий раз становится площадкой, на которой представители высшей школы делятся передовым опытом. Конференция посвящена памяти д.м.н., профессора, заслуженного работника высшей школы РФ Сергея Пантелеева. В тюменском вузе он был одним из первых ученых, применивших в работе математическое моделирование, без которого невозможно представить современную науку. Сегодня его дело продолжают ученики.

"Математическое моделирование позволяет предположить с большой долей вероятности, как будет развиваться определенный орган. Сейчас мы начинаем заниматься прогнозированием патологических процессов в организме, в частности, возникающих под воздействием холода. Прогнозирование динамики и критических периодов в развитии болезни позволяет управлять ею", - пояснила д.м.н., профессор, директор Института фундаментальной медицины Лариса Вихарева.

Участники международной научной конференции в Тюмени подготовили более 20 очных и стендовых докладов, посвященных использованию информационных технологий и математического моделирования в фундаментальной и клинической медицине. Опытом с коллегами поделились преподаватели и практикующие врачи, результаты своих научных изысканий представили студенты.

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# Медицина , научная конференция , ТюмГМУ

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