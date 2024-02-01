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Канализационный коллектор под Транссибирской магистралью реконструируют в Тюмени

Общество, 15:32 20 февраля 2024

пресс-служба ООО «Тюмень Водоканал» | Фото: пресс-служба ООО «Тюмень Водоканал»

Железобетонный канализационный коллектор, проходящий под Транссибирской магистралью в районе ул. Монтажников, реконструируют специалисты Тюменского Водоканала. Реновация трубы диаметром 1,9 м проводится современным методом спиральной навивки. Такая технология не влияет на работу железной дороги, не требует проведения земляных работ и ограничения услуг водоснабжения и водоотведения. Работы проводятся ночью, когда поток стоков в системе водоотведения минимален, сообщает пресс-служба "Тюмень Водоканал".

"Специалисты спускаются в коллектор через колодец и с помощью специального оборудования из прочной полимерной ленты внутри старой трубы навивают новую. Межтрубное пространство заливается специальным высокопластичным раствором", - сказал директор по производству "Росводоканал Тюмень" Дмитрий Бычков.

Канализационный коллектор относительно новый, он эксплуатируется с 2000 года. В водоканале учли его большую загруженность, давление, оказываемое железной дорогой, газовую коррозию, которой подвержены железобетонные сети и приняли решение провести профилактическую реконструкцию. При производстве работ используются отечественные материалы и оборудование. В результате срок службы трубы продлится на десятки лет. Завершить работы планируется в апреле 2024 года.

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# коллектор , Росводоканал Тюмень

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