Канализационный коллектор под Транссибирской магистралью реконструируют в Тюмени

| Фото: пресс-служба ООО «Тюмень Водоканал» | Фото: пресс-служба ООО «Тюмень Водоканал»

Железобетонный канализационный коллектор, проходящий под Транссибирской магистралью в районе ул. Монтажников, реконструируют специалисты Тюменского Водоканала. Реновация трубы диаметром 1,9 м проводится современным методом спиральной навивки. Такая технология не влияет на работу железной дороги, не требует проведения земляных работ и ограничения услуг водоснабжения и водоотведения. Работы проводятся ночью, когда поток стоков в системе водоотведения минимален, сообщает пресс-служба "Тюмень Водоканал".

"Специалисты спускаются в коллектор через колодец и с помощью специального оборудования из прочной полимерной ленты внутри старой трубы навивают новую. Межтрубное пространство заливается специальным высокопластичным раствором", - сказал директор по производству "Росводоканал Тюмень" Дмитрий Бычков.

Канализационный коллектор относительно новый, он эксплуатируется с 2000 года. В водоканале учли его большую загруженность, давление, оказываемое железной дорогой, газовую коррозию, которой подвержены железобетонные сети и приняли решение провести профилактическую реконструкцию. При производстве работ используются отечественные материалы и оборудование. В результате срок службы трубы продлится на десятки лет. Завершить работы планируется в апреле 2024 года.