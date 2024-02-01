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Три золотые медали привезли юные тюменки с международного турнира по карате 

Спорт, 14:15 20 февраля 2024

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Три золотые медали привезли юные тюменки с международного турнира по карате WKF 1 International karate open, который прошел в ОАЭ в городе Фуджейра. В результате сборная России с 16 золотыми медалями заняла первое общекомандное место, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Анна Лыйрова в категории девочки 10-11 лет (до 35 кг), одержав две победы над представительницами команды Эмиратов, вышла в финал, где в поединке одержала победу над спортсменкой из Азербайджана и заняла первое место. Милана Годзула в категории девочки 10-11 лет (до 40 кг) на данном турнире провела два боя. В полуфинальном поединке она победила спортсменку из Омана со счетом 6:0, а в финале выиграла у каратистки из Непала со счетом 3:1, тем самым обеспечив себе медаль наивысшего достоинства.

Мария Лыйрова одержала досрочные победы в предварительных поединках над спортсменками из ОАЭ и Индии со счетом 10:2 и 8:0 соответственно. В финале она с большим преимуществом обошла спортсменку из Индии и стала победительницей в категории девочки 12-13 лет (до 42 кг).

Карате девочки обучаются в областной спортивной школе олимпийского резерва.

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"Наши спортсменки показали действительно высокий уровень каратэ. Мы достойно представили нашу страну и область и показали, что спортсмены в России одни из самых сильных даже в таком юном возрасте", - рассказала тренер медалисток Людмила Галашова.

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# золотые медали , карате

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