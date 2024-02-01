Три автомобиля и имущество авторемонтного цеха пострадали про пожаре в Тобольске

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пожар в помещении авторемонтного цеха, расположенного на ул. Семена Ремезова 115/4 в Тобольске, произошел ночью 20 февраля. Огонь повредил три автомобиля отечественного производства и имущество цеха на общей площади 250 кв. м. В результате происшествия погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

Возгорание ликвидировали 24 человека личного состава ГУ МЧС России по Тюменской области и восемь спецмашин. Причина пожара устанавливается.

Видео: МЧС Тюменской области