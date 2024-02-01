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В Тюменскую область поступит 120 единиц сельхозтехники и оборудования в 2024 году

Экономика, 14:26 20 февраля 2024

t.me/operativnyishtabtyumen

Примерно 120 единиц белорусской сельскохозяйственной техники, оборудования и запасных частей планируется направить тюменским производителям в 2024 году. Переговоры по сотрудничеству между компаниями Тюменской области с белорусскими заводами проходят в республике 20 февраля. Это позволит увеличить долю техники из этой страны, сказал заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента АПК Владимир Чейметов.

"В современном сельскохозяйственном производстве использование высокотехнологичной техники - это необходимость. Для ее стабильной работы важны постоянство и устойчивость партнерских отношений. Именно такие взаимоотношения сложились у наших аграриев с белорусскими партнерами. Благодаря совместной работе сегодня в машинно-тракторном парке области общая доля отечественной и белорусской техники составляет по разным видам от 80 до 90 процентов. Проведенные сегодня переговоры только укрепят дружеские и деловые связи сторон", - уверен он.

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В ходе переговоров рассматривается возможность создания площадок в регионе, где будет представлена техника от заводов-изготовителей Беларуси. Вопросы взаимодействия обсуждаются во время посещения заводов "МТЗ", "Амкодор", "МАЗ".

Сельхозпроизводители региона приобрели 168 единиц белорусской сельскохозяйственной техники на сумму 593 311,15 тыс. рублей в 2023 году Основные партнеры - "Минский тракторный завод", "Гомсельмаш", "Бобруйскагромаш", сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

В ГАУ Северного Зауралья действует учебно-практический класс сельскохозяйственной техники ОАО "Минский тракторный завод". Кроме занятий со студентами, здесь проводятся курсы повышения квалификации инженерно-технических работников предприятий АПК с привлечением специалистов завода.

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# бизнес , Владимир Чейметов , Республика Беларусь , сельское хозяйство , техника

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