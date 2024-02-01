Стена народной памяти в Тобольске пополнится новыми именами

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Еще одним дополнительным сегментом дополнят мемориально-скульптурный ансамбль "Стена народной памяти – Тоболяков Бессмертный полк" в Тобольске. На нем появятся фотографии участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, сообщает пресс-служба местной администрации.

В настоящее время Стена народной памяти включает в себя 14 стендов и насчитывает 4 тыс. 259 снимков. В ожидании находится еще около 100 заявлений тоболяков о размещении фотографий их родственников.

Для того, чтобы фото участника Великой Отечественной войны и труженика тыла было размещено на мемориале, родственникам необходимо заполнить заявление и предоставить фото в местный центр реализации молодежных и профилактических программ (8 мкр-н., 37, вставка 3а).