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В Тюменской области прогнозируют сбои в работе ТВ из-за солнца

Общество, 17:34 20 февраля 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Сбои в работе телевидения прогнозируют из-за солнца в Тюменской области. Небесное тело встало в одну линию со спутниками связи и наземными передающими станциями. Длительность помех может составить от 5 до 20 минут, сообщает информационный центр регионального правительства.

РТРС тщательно готовится к солнечной интерференции и минимизирует ее влияние на работу ретрансляторов. Поэтому у большинства пользователей цифрового эфирного телевидения не будет проблем с качеством сигнала. В области явление будет наблюдаться до 8 марта в период с 10 часов 44 минут до 14 часов 23 минут.

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# цифровое телевидение

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