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О фантастических мирах тюменцам расскажет писатель Евгений Гаглоев

Общество, 17:45 20 февраля 2024

Централизованная городская библиотечная система | Фото: Централизованная городская библиотечная система

Онлайн-встреча с писателем Евгением Гаглоевым состоится в Тюмени в библиотеке № 2 им. А. А. Гришина (ул. Мира 31/2) 22 февраля в 17 часов, сообщают организаторы.

Евгений Гаглоев - автор свыше 40 изданных книг для подростков и молодёжи в жанре подростковой фантастики, мистического детектива и фэнтези. Также на его счету множество публикаций и очерков в журналах "Мир фантастики" и "Музыкальный журнал".

Первый роман серии "Зерцалия" — "Иллюзион" стал финалистом конкурса "Новая детская книга–2012" и позже был издан издательством "Росмэн". С этим же романом Гаглоев попал в шорт-лист конкурса "Книжная премия Рунета–2013" (г. Москва). Серия "Зерцалия" стала настоящим бестселлером. На данный момент тираж всех книг "Зерцалии" превысил отметку в 500 тыс. экземпляров.

На встрече писатель поделится своими мыслями о важности чтения, о роли книг в собственной жизни и работе, своим субъективным взглядом на прошлое, настоящее и будущее литературы в нашей стране.

Возрастное ограничение: 12+.

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