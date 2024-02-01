Косторезную мастерскую открыли в Тобольском районе

| Фото: vk.com/mitryushkinlv | Фото: vk.com/mitryushkinlv

Первую косторезную мастерскую открыли в школе пос. Прииртышского Тобольского района 20 февраля. Занятия в ней будет проводить выпускница местной школы, победитель XVI Молодёжных Дельфийских игр 2022 года Полина Гаманюк.

Об этом глава района Леонид Митрюшкин написал в своих аккаунтах в соцсетях.

"Полина - талантливая выпускница местной школы. Успешно окончив отделение искусств и культуры тобольского многопрофильного техникума, вернулась домой. Уверен, результат работы школьной косторезной мастерской увидим очень скоро! Мастера гончарного дела уже берут призовые места на творческих конкурсах разного уровня", - рассказал он.

Два рабочих места оборудовали в косторезной мастерской. При поддержке депутата Тюменской областной думы Владимира Майера приобрели точильный станок и станок для распила кости.