Тюменские экскурсоводы вспомнили забавные истории в свой профессиональный праздник

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

День экскурсовода отмечают во всем мире 21 февраля. Эта профессия увлекательна и интересна. Как и в любой сфере, здесь не обходится без забавных случаев, о которых корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказали два экскурсовода Тюмени — Марина Сафина и Дмитрий Падерин.

Работа экскурсоводом — основной вид деятельности тюменки Марины Сафиной. Многие знакомы с ее бюро театрализованных экскурсий. Нередко, прогуливаясь по историческим улицам города, можно заметить барышень в старинных нарядах. Марина Сафина говорит, что ни разу не пожалела, что пришла в эту профессию. На ее взгляд, это очень творческая и интересная работа. Но она и непростая, причем не только с эмоциональной точки зрения, но и с физической, отметила она. В копилке воспоминаний Марины Сафиной наберется много курьезных случаев.

Однажды ей поступила заявка от крупной нефтяной компании на проведение обзорной экскурсии по Тюмени для статусных гостей — генеральных директоров. Она собралась и подъехала к их офису в центре города. Заказчик сообщил в СМС, что ее ожидает автомобиль определенной марки белого цвета, номер 007. В машине ожидали двое мужчин. Марина Сафина поприветствовала их и представилась своим именем, рассказывала, какая программа их ожидает. Экскурсия прошла на одном дыхании.

Когда Марина оказалась в своем офисе, спустя час ей позвонила коллега. Она попросила провести вечером театрализованную экскурсию в образе купчихи с персонажами на маршруте.

"Наступил вечер, я в полной боевой готовности еду на заказ и звоню из такси, чтобы уточнить данные транспорта. Мне отвечают: на парковке будет ожидать белый автомобиль 007. В этот момент я понимаю, что это те же гости. Я пудрю лицо и крашу ярко губы, натягиваю шляпку по сильнее на лоб в надежде, что они меня не узнают. Навстречу идут эти же двое мужчин в сопровождении тюменского предпринимателя (заказчика вечерней экскурсии) и за несколько метров говорят удивленно: "Марина?!". "Вы первый раз в Тюмени и уже знаете наших женщин?" – спрашивает их заказчик. "Голубчики, вы, право, ошиблись!" — отвечаю я уже в роли купчихи и продолжаю свое представление. "Позвольте представиться Аполлинария Шешукова – владелица торгового дома "Венский шик", приглашаю совершить променад по вечернему уездному городу Т.", — рассказала экскурсовод.

Так за один день Марина Сафина провела экскурсию одним и тем же гостям только в разных образах. В конце они дружно посмеялись над этой ситуацией. Гости сказали, что Тюмень навсегда останется в их памяти.

| Фото: со страницы Марины Сафиной во ВКонтакте | Фото: со страницы Марины Сафиной во ВКонтакте

Забавные моменты были и у историка-краеведа, сотрудника библиотеки истории города им. А. И. Текутьева Дмитрия Падерина.

"Бывает, что случаются такие любопытные встречи, когда одна экскурсионная группа пересекается с другой. Сейчас у нас самое популярное место — улица Держинского. Как-то иду по ней, рассказываю о наших прославленных мастерах Шитовых, занимающихся реставрацией наличников, и тут же идет Святослав Вадимович Шитов со своей группой. Такие встречи весьма любопытны. Рассказываешь про человека, который внес грандиозный вклад в сохранение истории города, и здесь же этот человек идет буквально напротив со своей группой. Параллельно он же начинает представлять меня какими-то добрыми словами, что очень приятно. Это выглядит весьма забавно", — поделился он.

В работу экскурсоводов порой вносят коррективы погодные условия. Отметим, гиды организуют познавательные прогулки по исторической части Тюмени во все сезоны. Однажды летом 2022 года Дмитрий Падерин проводил экскурсию по уличной выставке "Река истории. История реки", которая была открыта на набережной. В разгар рассказа Дмитрия Падерина начался ливень. На компанию из десяти человек было всего три зонтика. Спрятаться на набережной было негде. И вот вдесятером экскурсанты ютились под тремя зонтиками. "Так много в жизни я не обнимался. Все остались довольны. Трудности и вправду сближают", — пошутил Дмитрий.

Инна Пахомова