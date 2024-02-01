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Более 500 предметов смогут увидеть тюменцы на экспозиции "Тюмень – Война – Великая Победа"

Общество, 17:23 21 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Постоянная экспозиция "Тюмень – Война – Великая Победа", посвященная боевому и трудовому подвигу тюменцев в годы Великой Отечественной войны, работает в музейном комплексе "Городская дума". Здесь представлены более 500 предметов.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала методист по музейно-образовательной деятельности Валерия Тодорова.

"Экспозиция больше посвящена заводам, потому что в город их эвакуировали более 22. Здесь в основном была промышленность. Желающие смогут посетить три зала. Первый посвящен довоенной Тюмени. Во втором зале - предметы тыловой Тюмени. Третий зал расскажет о фронте", - отметила Валерия Тодорова.

Гости музея узнают о предвоенной Тюмени, о деятельности промышленных предприятий в годы Великой Отечественной войны, об участии горожан в боевых действиях и подвигах, совершенных ими на фронте. Посетители познакомятся с историями эвакуации рабочих и заводов, раненых бойцов и мирных жителей, детей из блокадного Ленинграда и тела Владимира Ильича Ленина, находившегося в годы войны в Тюмени. В музее представлен макет вагона поезда-бани, валенок-гигант, изготовленный на сапоговаляльной фабрике, модели крылатого танка Т-60 и торпедного катера Г-5. Представлено вооружение, в том числе производившееся на тюменских заводах.

Экспозиция работает постоянно с 11 до 20 часов каждый день кроме понедельника. Приобрести билеты можно в кассе или на сайте Тюменского музейно-просветительского объединения.

Юлия Божок

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# Великая Отечественная война , музей Городская дума , экспозиции

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