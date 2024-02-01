Леонид Остроумов рассказал о главных инвестпроектах лесного комплекса Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Лесопромышленный комплекс, строительство которого ведет ООО "ТЛПК" в Уватском районе, получил статус приоритетного инвестиционного проекта в 2023 году. Он включен в соответствующий реестр Минпромторга РФ.

Об этом директор департамента лесного комплекса Тюменской области Леонид Остроумов сообщил на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" 21 февраля.

"Проектом предусмотрена аренда участков Уватского лесничества, комплексное рассмотрение этой заявки проходило, в том числе, через Рослесхоз по согласованию ресурсов для данного проекта, - отметил Леонид Остроумов. - Ежегодный запланированный объем заготовки 629 тыс. кубометров, однако происходят корректировки и договоры аренды будут заключаться в 2026 году".

Инвестиции в проект на период реализации составляют, по словам Леонида Остроумова, 10 млрд рублей.

"Также группа компаний "Актив" реализует в селе Борки Тюменской области связанный с лесовосстановлением проект по выращиванию посадочного материала. Ему присвоен статус масштабного", - отметил спикер.

Предусмотрено создание четырех теплиц для выращивания хвойных пород с закрытой корневой системой, будет создано 20 рабочих мест, инвестиции составят порядка 200 млн рублей, на конец 2023 года было инвестировано уже 60 млн.

Николай Ступников