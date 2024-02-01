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25-летний футболист Исламжан Насыров подписал контракт с "Тюменью"

Спорт, 18:40 21 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

25-летний защитник Исламжан Насыров подписал контракт с футбольным клубом "Тюмень". В сезоне 2021/22 он выступал за "Тюмень", став с ней бронзовым призёром второй лиги первенства страны. Тогда спортсмен за 19 матчей отметился двумя забитыми мячами и шестью голевыми передачами, сообщает пресс-служба клуба.

За "Тюмень" в этом сезоне футболист будет заявлен под № 71. Прежде в сибирской команде он играл под № 77, но сейчас он занят Игорем Дружининым.

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