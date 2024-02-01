Медучреждения Тюменской области изменят график работы в праздничные выходные

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Медучреждения Тюменской области изменят график работы в праздничные выходные - 23, 24, 25 февраля и 8, 9, 10 марта.

В эти дни в медицинских учреждениях прием пациентов продолжится, сообщает информационный центр регионального правительства.

22 февраля и 7 марта амбулаторную помощь можно получить в обычном режиме с сокращенной продолжительностью рабочего дня на один час. Оказание неотложной помощи в отделениях с 22 по 25 февраля и с 7 по 10 марта будет проводиться с 8 до 20 часов. Выезд бригад на дом - с 8 до 24 часов.