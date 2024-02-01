В Тюменской области площадь восстановленных лесов ежегодно превышает утраченную

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Лесной фонд Тюменской области составляет 11,4 млн гектар и занимает 71 % всей площади региона. Из них 1,4 млн гектар переданы в аренду по всем видам пользования, это около 12 % площади лесного фонда. Всего в Тюменской области действуют 1 тыс. 900 договоров аренды лесных участков, 85 % - в целях геологического исследования недр, разведки и добычи ископаемых.

Об этом директор департамента лесного комплекса Тюменской области Леонид Остроумов сообщил на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" 21 февраля.

"Заготовка древесины составляет около 15 процентов заключенных договоров. В 2023 году мы провели 13 аукционов на право заключения договоров аренды для лесозаготовки, на эти аукционы были выставлены 44 участка общей площадью 227 тысяч гектаров с ежегодным объемом 300 тысяч кубометров. С победителями заключено 34 договора", - уточнил Леонид Остроумов.

По его словам, в Тюменской области сформирована развитая система семеноводства для работ по восстановлению лесов. В 2023 году была запущена первая очередь тепличного комплекса, где получили 230 тыс. сеянцев сосны с закрытой корневой системой. Запуск второй очереди в 2024 году позволит вырастить 1,5 млн сеянцев хвойных.

"В прошлом году лесоразведение и лесовосстановление было проведено на площади 8,4 тысячи гектаров, что на 18 процентов больше, чем в 2022 году. В текущем году работы проведут на 9,2 тысячах гектаров, из них на трех тысячах будут созданы искусственные лесные насаждения, высадив 11 миллионов сеянцев хвойных деревьев. В Тюменской области площадь восстанавливаемых лесных насаждений ежегодно превышает утраченную", - добавил директор департамента лесного комплекса.

Николай Ступников