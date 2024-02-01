Урок мужества для школьников провели тобольские музейщики

| Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

Урок мужества для воспитанников школ прошел в Тобольском музее-заповеднике в канун Дня защитника Отечества. Гости познакомились с героическими страницами истории страны в годы Великой Отечественной войны и узнали о работе современных поисковых отрядов, которые занимаются увековечением памяти пропавших без вести бойцов и командиров Красной армии, сообщает пресс-служба Тюменского музейно-просветительского объединения.

Экскурсовод музея-заповедника Егор Пальянов с 2015 года выезжает на поля сражений. В составе военно-поискового отряда "Отчизна" принимал участие в поисковых экспедициях в Тверской, Ленинградской и Новгородской областях, в Крыму и республике Карелия. Самой главной своей находкой считает солдатский медальон, который позволил узнать данные считавшегося пропавшим без вести бойца.

Он рассказал ребятами об обязательной работе с архивами, строгой дисциплине, суровых полевых условиях и интересных находках. В конце встречи школьники смогли задать интересующие вопросы и увидеть найденные на местах боев ВОВ подлинные предметы.