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Урок мужества для школьников провели тобольские музейщики

Общество, 18:18 21 февраля 2024

Тюменское музейно-просветительское объединение | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

Урок мужества для воспитанников школ прошел в Тобольском музее-заповеднике в канун Дня защитника Отечества. Гости познакомились с героическими страницами истории страны в годы Великой Отечественной войны и узнали о работе современных поисковых отрядов, которые занимаются увековечением памяти пропавших без вести бойцов и командиров Красной армии, сообщает пресс-служба Тюменского музейно-просветительского объединения.

Экскурсовод музея-заповедника Егор Пальянов с 2015 года выезжает на поля сражений. В составе военно-поискового отряда "Отчизна" принимал участие в поисковых экспедициях в Тверской, Ленинградской и Новгородской областях, в Крыму и республике Карелия. Самой главной своей находкой считает солдатский медальон, который позволил узнать данные считавшегося пропавшим без вести бойца.

Он рассказал ребятами об обязательной работе с архивами, строгой дисциплине, суровых полевых условиях и интересных находках. В конце встречи школьники смогли задать интересующие вопросы и увидеть найденные на местах боев ВОВ подлинные предметы.

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# День защитника Отечества , Тюменское музейно-просветительское объединение , урок мужества

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