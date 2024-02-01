Два тюменца в составе сборной УФО выступят на суперфинале "Лидеров России"

| Фото: пресс-служба полпреда президента РФ и УФО | Фото: пресс-служба полпреда президента РФ и УФО

27 человек из Уральского федерального округа выступят на суперфинале пятого конкурса управленцев "Лидеры России", который пройдет в Москве с 22 по 25 февраля. Два человека в сборной УФО представляют Тюменскую область. Суперфинал состоится в формате интенсивного нетворкинга и деловой игры. Также пройдут лекции, мастер-классы, встречи с наставниками и партнерами конкурса, сообщает пресс-служба полпреда президента РФ и УФО.

Все участники суперфинала получат образовательный грант один млн рублей и встретятся с наставниками конкурса — ведущими управленцами страны. Среди них полпред Президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.