Прямое авиасообщение с Республикой Беларусь может появится в Тюменской области

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Прямое авиасообщение с Республикой Беларусь может появится в Тюменской области. Глава Тобольска Максим Афанасьев предложил запустить рейсы через аэропорт Ремезов и рассмотреть белорусской стороне вариант обоюдного субсидирования перелетов.

Это один из приоритетных вопросов, который озвучили на заседании Рабочей группы по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между территориями в Минске, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Заместитель губернатора Тюменской области Владимир Чейметов предложил провести следующее заседание Рабочей группы по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Республикой Беларусь и Тюменской областью в Тобольске. Ориентировочно оно состоится в 2025 году.