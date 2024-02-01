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Прямое авиасообщение с Республикой Беларусь может появится в Тюменской области

Общество, 21:32 21 февраля 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Прямое авиасообщение с Республикой Беларусь может появится в Тюменской области. Глава Тобольска Максим Афанасьев предложил запустить рейсы через аэропорт Ремезов и рассмотреть белорусской стороне вариант обоюдного субсидирования перелетов.

Это один из приоритетных вопросов, который озвучили на заседании Рабочей группы по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между территориями в Минске, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Заместитель губернатора Тюменской области Владимир Чейметов предложил провести следующее заседание Рабочей группы по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Республикой Беларусь и Тюменской областью в Тобольске. Ориентировочно оно состоится в 2025 году.

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# авиасообщение , рабочая группа , Республика Беларусь

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