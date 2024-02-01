  • 22 февраля 202422.02.2024четверг
  • USD92,4387
    EUR99,8968
  • В Тюмени -16..-18 С 4 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Воины запаса посоревнуются в стрельбе и дартсе в Исетском районе

Спорт, 14:58 22 февраля 2024

Спортивная школа Исетского муниципального района | Фото: Спортивная школа Исетского муниципального района

Традиционные соревнования среди воинов запаса элитных родов войск России пройдут в Исетском районе 23 февраля. Участниками станут мужчины, ранее служившие в военно-воздушных силах, военно-морском флоте, пограничных и десантных войсках Российской и Советской армии, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

40 воинов запаса посоревнуются в пяти испытаниях: пулевой стрельбе, военизированной эстафете, парковом волейболе, имитации метания гранаты, гиревой эстафете и дартсе. Поддержать участников придут родные, близкие, друзья и коллеги.

Начало соревнований в 10 часов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# соревнования

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:53 22.02.2024Тюменские футболисты сыграют с краснодарской "Кубанью" в Турции
14:58 22.02.2024Воины запаса посоревнуются в стрельбе и дартсе в Исетском районе
09:50 22.02.2024Тюменские шахматисты встретятся на городских турнирах в феврале и марте
09:28 22.02.2024400 дзюдоистов со всей России приедут на турнир в Тюмень