Воины запаса посоревнуются в стрельбе и дартсе в Исетском районе
Спорт, 14:58 22 февраля 2024
| Фото: Спортивная школа Исетского муниципального района
Традиционные соревнования среди воинов запаса элитных родов войск России пройдут в Исетском районе 23 февраля. Участниками станут мужчины, ранее служившие в военно-воздушных силах, военно-морском флоте, пограничных и десантных войсках Российской и Советской армии, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.
40 воинов запаса посоревнуются в пяти испытаниях: пулевой стрельбе, военизированной эстафете, парковом волейболе, имитации метания гранаты, гиревой эстафете и дартсе. Поддержать участников придут родные, близкие, друзья и коллеги.
Начало соревнований в 10 часов.