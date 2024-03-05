Тюменский школьник разрабатывает бионический протез руки с искусственной кожей

| Фото: дворец творчества и спорта «Пионер» | Фото: дворец творчества и спорта «Пионер»

Бионический протез руки с искусственной кожей разрабатывает одиннадцатиклассник из 25 школы Феликс Напольский. Устройство должно помочь вернуть людям с ограниченными возможностями здоровья тактильные ощущения утерянной конечности.

"Еще в пятом классе я заинтересовался вопросом своей профориентации, чем хочу заниматься. Сначала мне было интересно создание дронов, а потом я увидел такую интересную работу как бионический протез. Для того чтобы дойти до сегодняшнего результата, пришлось создать множество различных копий до него. Реализация проекта заняла примерно 1,5 года. Именно бионического протеза с искусственной кожей", – поделился с корреспондентом "Тюменской линии" Феликс Напольский.

Задач перед автором проекта стоит много. Он изучает анатомические особенности руки, создает концепцию бионического протеза и искусственной кожи, разрабатывает его конструкцию на коллекторных моторах, совмещает искусственную конечность и обратную связь в единый механизм, проводит тестирование, исправляет возникшие программные минусы при их наличии.

Большинство тем для реализации задуманного школьник изучает самостоятельно. При появлении сложностей, связанных, к примеру, с интерпретацией тех или иных биологических объектов, помощь юному инженеру оказывают педагоги детского технопарка "Кванториум", знакомые нейробиологи и нейрохирурги. Так, медики помогли ему создать механизм подключения к нерву человека.

"Мы разработали концепцию, как должен работать аппарат для подключения к нервной системе пользователей искусственной кожи. Один из медиков – нейрохируг из тюменского нейроцентра, второй - преподаватель детского технопарка Алексей Антонов. Но он не только знает медицину, но еще и сильный биолог, который заведует эколого-биологическим центром", - добавил тюменец.

Сейчас проект реализован примерно на 80 %. Прототип состоит из каркаса, необходимой электроники, искусственных сухожилий и мышц. Каркас печатается на 3D-принтере в "Кванториуме". Там же производится тестирование деталей, покраска и сборка воедино. Далее Феликс программирует протез, чтобы он начал работать, как настоящая рука. Что касается электронной кожи, то, по его словам, задумка практически удалась. Нужно лишь доработать программный код.

"Это дает большой простор возможностей, потому что искусственная кожа восстановит чувство утерянной конечности. Когда у человека отсутствует какая либо конечность, то он с помощью протеза ее не ощущает, а такая кожа как раз позволит вернуть все ощущения. Что касается мышц, то я временно приостановил направление, потому что многие лаборатории в мире, в частности в России, занимаются разработкой в этой сфере, но пока что результатов мало. Механизм работы сложный на физическом и на биологическом уровне. Поэтому за незнанием того, как это все работает, я решил отложить это на время. Вернусь к теме, когда поступлю в вуз", - заверил Феликс Напольский.

Свою жизнь тюменец планирует связать с технической медициной, поэтому собирается поступать в Московский физико-технический институт на факультет биомедицинской физики.

Помимо подготовки к поступлению в вуз он участвует и в различных конкурсах, таких как "Большие вызовы", "Высший пилотах" и других. Также школьник входит в число участников "Движения Первых". 5 марта его фотографию вместе с тремя другими тюменскими активистами с их достижениями в разных областях, разместили на интерактивном кубе, расположенном на площадке Всемирного фестиваля молодежи.

Видео: информационный центр правительства Тюменской области

Виктория Макарова