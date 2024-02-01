Спортсмены из Тюменской области посоревнуются в пулевой стрельбе

| Фото: ЦСП72 - Центр спортивной подготовки | Фото: ЦСП72 - Центр спортивной подготовки

Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки в рамках Всероссийского комплекса "Готов к труду и обороне" пройдут в муниципальных образованиях Тюменской области 23 февраля.

Так, в спорткомплексе села Ярково в меткости посоревнуются школьники Ярковского района. Турнир по стрельбе из пневматической винтовки, посвященный Дню защитника Отечества, пройдет и в селе Упорово, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Праздничные соревнования ГТО по пулевой стрельбе состоятся и в Уватском районе. В них примут участие жители села Уват, поселков Туртас, Демьянка и села Демьянское.

Отметим, что результаты соревнований пойдут в зачет выполнения нормативов ВФСК ГТО каждого участника.