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Тюменские вузы могут поучаствовать в грантовом конкурсе от Росмолодежи

Общество, 08:14 27 февраля 2024

пресс-служба мультицентра «Моя территория» | Фото: пресс-служба мультицентра «Моя территория»

"Росмолодежь. Гранты" запустили конкурс для высших учебных заведений. Об этом сообщается в мультицентре "Моя территория".

Представители университетов должны подать общую заявку на сумму до 15 миллионов рублей. В заявку можно включить не более одного проекта по каждой из 18 номинаций.

Регистрация продлится до 20 марта до 18 часов по московскому времени по ссылке.

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# вузы , гранты , Росмолодежь

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