Тюменские вузы могут поучаствовать в грантовом конкурсе от Росмолодежи

| Фото: пресс-служба мультицентра «Моя территория» | Фото: пресс-служба мультицентра «Моя территория»

"Росмолодежь. Гранты" запустили конкурс для высших учебных заведений. Об этом сообщается в мультицентре "Моя территория".

Представители университетов должны подать общую заявку на сумму до 15 миллионов рублей. В заявку можно включить не более одного проекта по каждой из 18 номинаций.

Регистрация продлится до 20 марта до 18 часов по московскому времени по ссылке.