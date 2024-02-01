Тюменские вузы могут поучаствовать в грантовом конкурсе от Росмолодежи
Общество, 08:14 27 февраля 2024
| Фото: пресс-служба мультицентра «Моя территория»
"Росмолодежь. Гранты" запустили конкурс для высших учебных заведений. Об этом сообщается в мультицентре "Моя территория".
Представители университетов должны подать общую заявку на сумму до 15 миллионов рублей. В заявку можно включить не более одного проекта по каждой из 18 номинаций.
Регистрация продлится до 20 марта до 18 часов по московскому времени по ссылке.