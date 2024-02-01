Зачем бойцам СВО "кикимора" и как работают дроны на передовой, рассказали тюменским гимназистам

| Фото: Инна Кондрашкина, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Кондрашкина, ИА "Тюменская линия"

Более 25 тыс. изделий, необходимых на фронте, изготовили с ноября 2022 года казаки Антон Квятковский и Константин Дегтярев. О том, какие именно и как, они рассказали пятиклассникам тюменской гимназии № 16 в преддверии Дня защитника Отечества на уроке мужества.

| Фото: Инна Кондрашкина, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Кондрашкина, ИА "Тюменская линия"

Ампульницы трех видов, заряжайки, хвостовики, жгуты-турникеты, сбросы – все это почти полтора года казаки печатают на 3D-принтерах. Сначала он был один. Сейчас в подразделении находится 17 устройств, 10 – у Антона, шесть – у тюменского друга и соратника, один – у казака из Казанки.

К примеру, на 10 принтерах в сутки получается изготовить 480 накольников или 80 заряжаек для магазинов от автомата Калашникова.

| Фото: Инна Кондрашкина, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Кондрашкина, ИА "Тюменская линия"

Гимназисты с интересом разглядывали амуницию и снаряжение, принесенное мужчинами. Кстати, в этом классе у Антона Квятковского учится сын Даниил, который помогает отцу во всех его начинаниях.

По словам председателя контрольно-ревизионной комиссии Отдельского казачьего общества Тюменской области Константина Дегтярева, жгуты-турникеты, части которых тоже мастерят на 3D-принтере, помогают бойцам, находящимся в красной зоне, сохранить раненую руку или ногу. При этом раненый может самостоятельно затянуть или ослабить жгут, пока ждет эвакуации. Как это происходит, мужчины показали на себе.

| Фото: Инна Кондрашкина, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Кондрашкина, ИА "Тюменская линия"

Рассказали и про три вида изготавливаемых ими ампульниц. Они находятся у военных возле бронежилета и выполняют роль защитных контейнеров для важных на поле боя лекарственных средств в ампулах, к примеру, обезболивающих. Несмотря на то, что ампульницы выполнены из пластика, они выдерживают давление до ста килограммов. Один из казаков встал на футляр, продемонстрировав его прочность.

Востребованным на передовой устройством является так называемая заряжайка. Она помогает быстро зарядить магазин автомата Калашникова в мороз и в перчатках.

| Фото: Инна Кондрашкина, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Кондрашкина, ИА "Тюменская линия"

По словам Константина, еще один девайс – хвостовик-накольник. Он служит стабилизатором снаряда при сбросе, чтобы тот шел без отклонений.

"Попадает, к примеру, на броню танка противника. И происходит детонация, взрыв", - пояснил он.

Также ребята примерили "кикимору", которая пришлась им особенно по душе. Это изделие тюменских мастериц – маскировочный халат с капюшоном, сделанный из сетки с навязанными на нее кусочками ткани защитного и белого цвета. Отлично прячет бойцов от всевидящего ока дронов.

| Фото: Инна Кондрашкина, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Кондрашкина, ИА "Тюменская линия"

Прямо в классе запустили коптер, объяснили, что профессия оператора дронов – одна из самых востребованных в современных реалиях.

Затем помощник атамана Отдельского казачьего общества Тюменской области по взаимодействию с участниками СВО и их семьями Антон Квятковский, напомнил об уроке мужества, который проводил в 2023 году со своим товарищем – бойцом, пришедшим в отпуск, Андреем Зайцевым с позывным Апостол. Он сообщил ребятам, что Андрей погиб, выполняя боевую задачу. И показал им его шеврон, который казаки бережно хранят. Андрей Зайцев награжден орденом Мужества посмертно.

В завершение ребята написали записки тем, кто сейчас на СВО и вложили их в ампульницы, казаки обещали передать их в ближайшее время.

Инна Кондрашкина