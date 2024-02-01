Елку Тюменской области на главной аллее ВДНХ украсили баурсаками

Сибирские баурсаки украсили елку Тюменской области на ВДНХ. Необычные игрушки сделали школьники из Тобольского район, сообщает информационный центр правительства региона.

С идеей выступила участница делегации Тюменской области на всероссийском семейном форуме "Родные — Любимые" Чулпан Алыкова.

"Когда мы ездили в Москву на форум, я обратила внимание на украшение елки Тюменской области и подумала, что на ней не хватает нашего сибирского баурсака. Это национальная выпечка сибирских татар", - отметила девушка.

Конкурс среди школьников "Сибирский баурсак" поддержали в местном отделении РДДМ "Движение Первых". Игрушки победителей — Ларисы Самороковой, Расиля Нагипова, Вероники Муксиновой — сегодня разместили на елке Тюменской области.

Напомним, сибирский баурсак в 2023 году вошел в региональный реестр нематериального этнокультурного достояния региона.