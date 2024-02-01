Школьники Тюменского района сделали блиндажные свечи для бойцов СВО

| Фото: yalutmuzey.ru | Фото: yalutmuzey.ru

Мастер-класс по изготовлению блиндажных свечей провели для школьников Тюменского района в "Добро.Центре" п. Боровского. Наставники показали, как из пустых консервных банок, картона и парафина можно делать источник тепла для полевых условий, сообщает пресс-служба главы района.

Блиндажная свеча в среднем горит от четырех до шести часов. Она обогревает и освещает, но не даёт дыма. Помимо изготовления свечей школьники написали письма бойцам.

"Мне было интересно узнать, как делают такие свечи: как вставляется фитиль, как упаковывают в свечу спички. Я написал в письме свои пожелания, жду, что оно дойдёт до солдат! Мне 10 лет, но я тоже защитник, правда ещё маленький..." - поделился с организаторами своими впечатлениями юный волонтер Василий.

Отметим, мастер-классы для ребят проводят серебряные волонтёры из Совета ветеранов п. Боровского при участии молодёжного центра "Поколение".