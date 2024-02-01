409,7 тыс. заявлений по недвижимости подали жители Тюменской области в январе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

409,7 тыс. заявлений в сфере недвижимости подали жители Тюменской области в январе. Это на 45 % больше, чем за первый месяц 2023 г.

"По итогам января средний фактический срок регистрации прав на недвижимость составил один день, кадастрового учета – 1,3 дня, регистрации и учета по единой процедуре – 2,1 дня", – пояснил заместитель руководителя регионального управления Росреестра Вячеслав Санников

От общего числа всех заявлений 383,5 млн – это запросы сведений из Единого государственного реестра недвижимости. Еще 25,4 тыс. – на учет и регистрацию, из них: на кадастровый учет – 3,4 тыс. заявлений, на регистрацию прав - 20,1 тыс. А оформлением недвижимости по единой процедуре учета и регистрации воспользовались 1,9 тыс. заявителей, приводит данные управления Росреестра по Тюменской области Мегатюмень.