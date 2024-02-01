Танцевальной аэробикой и уборкой могут заменить тюменцы 10 тысяч шагов

| Фото: vk.com/efimova_svetlana | Фото: vk.com/efimova_svetlana

Танцевальной аэробикой и уборкой могут заменить тюменцы 10 тыс. шагов. Эти варианты пригодятся, когда нет возможности прогуляться по улице. Но злоупотреблять альтернативой не стоит.

Ходьба – это самый естественный вид "фитнеса", который помогает поддерживать мышечный тонус и здоровье сердечно-сосудистой системы. Она хороша и тем, что доступна каждому и не требует ни специальной одежды, ни инвентаря

"Хорошая альтернатива – танцевальная аэробика. Эти на вид несложные упражнения под музыку прокачивают сердце и легкие не хуже классических кардиотренировок. Для нужного эффекта танцевать надо всего полчаса в день, в то время как гулять до отметки в 10 тысяч шагов придется пару часов. Спортивную ходьбу можно заменить уборкой дома. Она тоже даёт нагрузку средней интенсивности. По мнению исследователей, самое энергозатратное дело — стрижка газона, на втором месте - подметание полов, на третьем— мытье окон. Смех тоже заставляет сердце биться активнее и увеличивает емкость легких. Общий эффект сравним со спортивной тренировкой. Сложно поверить, но видеоигры увеличивают расход энергии", - поделилась приверженка здорового образа жизни Любовь Захарова.

По данным Всемирной организации здравоохранения, недостаточная физическая активность - гиподинамия стоит на четвертом месте среди причин смертности, уступая только гипертонии, курению и диабету, пишет Мегатюмень.