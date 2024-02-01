Екатерина Мизулина поздравила курсантов и преподавателей ТВВИКУ с Днем защитника Отечества

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поздравила курсантов и преподавателей ТВВИКУ с Днем защитника Отечества. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Это важный день. Они делают великое дело по защите нашей Родины. Многие из них были или еще будут участниками специальной военной операции. Я приехала их поздравить, сказать напутственные слова", - уточнила глава лиги.

Екатерина Мизулина планирует встретиться со школьниками и студентами Тюменской области, а также посетить фестиваль "Битва на Туре".