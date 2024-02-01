В Тюмени воспитанники школы искусств организовали концерт для бойцов СВО
Общество, 13:39 23 февраля 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Концерт для участников специальной военной операции организовали воспитанники школы искусств Тюмени. Об этом сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.
Классические и джазовые композиции исполняют юные саксофонисты детской школы искусств имени В. В. Знаменского. Их слушателями являются бойцы, которые проходят лечение в госпитале для ветеранов войн.