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В Тюмени воспитанники школы искусств организовали концерт для бойцов СВО

Общество, 13:39 23 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Концерт для участников специальной военной операции организовали воспитанники школы искусств Тюмени. Об этом сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Классические и джазовые композиции исполняют юные саксофонисты детской школы искусств имени В. В. Знаменского. Их слушателями являются бойцы, которые проходят лечение в госпитале для ветеранов войн.

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# День защитника Отечества , детская школа искусств

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