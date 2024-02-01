Инструкторы центра "Воин" открыли выставку дронов на "Спецоперации "Лед" в Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Дроны для воздушной разведки и атаки противника показали сотрудники центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" на фестивале "Спецоперации "Лед". Крупное событие, объединившее представителей силовых структур и разных ведомств, прошло на набережной Туры в День защитника Отечества, 23 февраля.

Сотрудники центра "Воин" организовали выставку с макетами оружия, обмундированием курсантов. Раздел, который привлек внимание многих, — касался пилотирования дронов. Здесь можно было увидеть FTV-дроны: вместо планшета в распоряжении оператора видео очки. В числе экспонатов — мощные многороторные дроны. Их применяют для воздушной разведки в условиях специальной военной операции, отмечает инструктор центра "Воин" с позывным "Морзе".

Современными дронами можно управлять с двух пультов. Квадрокоптеры оснащены тепловизорами, дальномерами.

Как рассказал инструктор, в центре "Воин" печатают детали для дронов на 3D-принтере. "Есть дроны, которые используются не только как воздушные разведчики, но и как многоразовый ударный беспилотный аппарат. К нему подвешиваются боеприпасы, например, две мины. Аппарат летит к цели. В это время оператор смотрит, с какой высоты необходимо сделать сброс", — описал он.

То, что печатают на 3D-принтерах, используют для учебных целей. Если поступает задание сделать партию таких "сбросов" для военных, находящихся в зоне СВО, то помогают бойцам.

Напомним, "Спецоперации "Лед" прошла на набережной Туры в десятый раз. Ее посетили тысячи тюменцев и гостей областной столицы. Были задействованы оба берега реки. На набережной установили площадки, в которых открыли выставки,знакомили с историей полиции. Работал также мобильный пункт отбора на службу по контакту.

Инна Пахомова