"Спецоперация "Лед" прошла на набережной в Тюмени в десятый раз

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прыжки парашютистов с флагами, интерактивы, выставки, заезды представителей силовых структур и автоспортсменов прошли на юбилейной "Спецоперации "Лед" на набережной в Тюмени 23 февраля. Акция состоялась в десятый раз. По традиции ее организовали в День защитника Отечества.

Программа была насыщенной. Тренировочные и квалификационные заезды в дисциплинах "трек", "дрифт", а также среди силовиков стартовали в 10 часов. Многие зрители также посмотрели военно-историческую реконструкцию эпизода Старорусской наступательной операции от местного клуба "Сибирский рубеж" и курсантов ТВВИКУ.

Глава города Руслан Кухарук поздравил собравшихся с Днем защитника Отечества и сказал, что 23 февраля тысячи тюменцев и гостей города приходят на набережную, где проходят соревнования представителей силовых структур, спортсменов, демонстрирующих свое мастерство.

"23 февраля мы вспоминаем ратные подвиги наших предков, говорим слова благодарности и передаем поздравления ветеранам Великой Отечественной войны, участникам боевых и локальных конфликтов, которые защищают суверенитет и независимость нашей Родины. Сегодня мы с особым трепетом и уважением говорим слова благодарности участникам специальной военной операции. Те люди, которые защищают нашу страну, народ и его будущее. Много традиций сложилось в нашей стране при проведении мероприятий 23 февраля: это парады, возложение цветов и венков, праздничные концерты. В тюмени стала традиционной "Спецоперация "Лед", — сказал глава Тюмени.

Мероприятия развернулись на двух берегах Туры. Жители и гости города могли больше узнать об истории полиции, понаблюдать за тем, как владеют шашками казаки, послушать актуальную информацию о пилотировании дронов. Работали выставки оружия и ретро автомобилей. Зрителей угощали кашей и горячим чаем.

На левом берегу был открыт и мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Зрители могли написать заявление на месте.

"Мы занимаемся отбором граждан, изъявивших желание поступить на военную службу по контракту, в том числе и иностранцев. Необходимо обратиться в пункт отбора по адресу: улица Республики, 2. Желающие пишут здесь заявление, оставляют сведения о себе, проходят медицинский осмотр и социально-психологическое изучение, сдают нормативы по физической подготовке. В течение двух-трех дней мужчины убывают в часть для повышения боевой подготовки", — сказал представитель пункта отбора на военную службу по контракту Тюменской области Дмитрий Иванов.

Несмотря на то, что событие проводится в десятый раз, некоторые посетили его впервые. "Решила сделать подарок своим мужчинам — мужу, сыну —, показать им гонки, парашютистов. Нам очень понравилось. Все так ярко, красочно. Мы довольны, что попали сегодня сюда. Эвакуация "пострадавшего" с помощью вертолета — это было впечатляюще, здорово. Также впечатлили парашютисты. Они приземлились в нужное место. Это настоящие профессионалы", — поделилась впечатлениями Дарья.

Зоя Ивановна пришла с супругом на фестиваль тоже впервые. "Сын прислал расписание, вот решили сходить. Организация отличная. Увидели парашютистов, послушали патриотические песни и про родную Тюмень. Всех мужчин поздравляю с праздником, желаю всем отличного здоровья, бодрости духа", — сказала она.

Инна Пахомова