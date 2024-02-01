Эпизод Старорусской наступательной операции реконструировали на набережной Туры в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Реконструкцию Старорусской наступательной операции провели участники клуба "Сибирский рубеж" и курсанты Тюменского высшего военно-командного училища в рамках проведения "Спецоперации "Лед" 23 февраля. В ней у набережной Туры задействовали 50 человек.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель клуба военно-исторической реконструкции "Сибирский рубеж" Владимир Лапшин, Старорусская наступательная операция началась в первые месяцы 1943 года. Смысл заключался в том, чтобы отвлечь нацистов от Сталинграда.

Бои реконструкторов в Тюмени получились зрелищными и собрали много зрителей. Было 15-20 взрывов, стрельба из миномета. Пиротехник клуба "Сибирский рубеж" сертифицированный, ранее он прошел обучение в Санкт-Петербурге. В этом деле реконструкторам помогают и представители ТВВИКУ.

Обмундирование участников ВИК "Сибирский рубеж" аутентичное, соответствующее периоду Великой Отечественной войны. "Для нас важна историческая память, у нас военно-исторический клуб. Мы за это боремся, ездим по всей стране, представляем наше объединение. Все соответствует той эпохе", — дополнил руководитель клуба.

Реконструкцию сражения организуют уже третий раз, подчеркнул представитель областного пункта отбора Дмитрий Иванов.

"Все ребята, что из военно-исторического клуба, что курсанты принимают активное участие в реконструкции. Данное мероприятие проходило без подготовки, действовали профессионалы. Реконструкция военных событий полезна для патриотического воспитания молодежи, позволяет заинтересовать изучением истории. Публика была под впечатлением", — сказал он.

Представители клуба "Сибирский рубеж" в 2023 году были в Гродно (Республика Беларусь), а также на фестивалях "Енисейский форпост" в Красноярске и "Сибирский огонь" - в Новосибирске, Казани, Кирове.

У тюменских реконструкторов уже есть планы на 2024 год. 4-5 мая они хотят выступить на фестивале в Камышлове. В середине мая посетят Бирск, Челябинск. В июне реконструкторы планируют побывать в Новосибирске и Казани.

Отметим, "Спецоперация "Лед" проходит на набережной в Тюмени 23 февраля. Задействованы оба берега Туры. Жители и гости города могут больше узнать об истории полиции, понаблюдать за тем, как владеют шашками казаки, послушать актуальную информацию о пилотировании дронов. Зрителей угощают кашей и горячим чаем.

Сразу после официального открытия зрители увидели показательные выступления спортсменов Тюменской федерации парашютного спорта. Профессионалы с флагами совершили прыжки с высоты 1 тыс. 200 м и приземлились на лед. Также гостям продемонстрировали эвакуацию условного раненого с помощью вертолета МИ-8. Затем начались заезды.

Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова