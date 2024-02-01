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В Викуловском районе вручили знаки "35 лет вывода советских войск из Афганистана"

Общество, 17:37 23 февраля 2024

администрация Викуловского района | Фото: администрация Викуловского района

Орденские знаки "35 лет вывода советских войск из Афганистана" вручили воинам-интернационалистам в Викуловском районе. Об этом сообщает инфоцентр регионального правительства.

Торжественная церемония состоялась во время праздничного концерта "О Родине, о мужестве, о славе…", посвященного Дню защитника Отечества.

Своих героев земляки приветствовали аплодисментами и стоя.

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# Викуловский район , День защитника Отечества

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