В Викуловском районе вручили знаки "35 лет вывода советских войск из Афганистана"
Общество, 17:37 23 февраля 2024
| Фото: администрация Викуловского района
Орденские знаки "35 лет вывода советских войск из Афганистана" вручили воинам-интернационалистам в Викуловском районе. Об этом сообщает инфоцентр регионального правительства.
Торжественная церемония состоялась во время праздничного концерта "О Родине, о мужестве, о славе…", посвященного Дню защитника Отечества.
Своих героев земляки приветствовали аплодисментами и стоя.