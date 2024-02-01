В Викуловском районе вручили знаки "35 лет вывода советских войск из Афганистана"

| Фото: администрация Викуловского района | Фото: администрация Викуловского района

Орденские знаки "35 лет вывода советских войск из Афганистана" вручили воинам-интернационалистам в Викуловском районе. Об этом сообщает инфоцентр регионального правительства.

Торжественная церемония состоялась во время праздничного концерта "О Родине, о мужестве, о славе…", посвященного Дню защитника Отечества.

Своих героев земляки приветствовали аплодисментами и стоя.