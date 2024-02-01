Прославленные бойцы ММА соберутся в Тюмени

| Фото: Федерация ММА Тюменской области | Фото: Федерация ММА Тюменской области

Мастер-класс проведут в Тюмени действующие профессиональные бойцы смешанного стиля, выступающие в ведущих Российских лигах. Мастерством с подрастающим поколением тюменцев поделятся Александр Грозин, Евгений Игнатьев и Василий Курочкин, сообщает городской департамент по спорту.

Приезд именитых гостей запланирован на 25 февраля. Мероприятие пройдет в закрытом формате, посетить его смогут спортсмены Федерации ММА Тюменской области абсолютно бесплатно. Начало в 13 часов по адресу ул. Севастопольская, 2, стр. 3, 3 этаж ("Шторм-Тюмень").

Организатором мастер-класса выступает федерация ММА Тюменской области. Сборная команда региона по ММА в настоящее время проводит учебно-тренировочные сборы. Спортсмены готовятся принять участие в Чемпионате и первенстве УФО по ММА, которые пройдут 5-9 марта в Екатеринбурге.