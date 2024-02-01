  • 24 февраля 202424.02.2024суббота
  • USD92,7519
    EUR100,4425
  • В Тюмени -5..-7 С 4 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Прославленные бойцы ММА соберутся в Тюмени

Спорт, 13:59 24 февраля 2024

Федерация ММА Тюменской области | Фото: Федерация ММА Тюменской области

Мастер-класс проведут в Тюмени действующие профессиональные бойцы смешанного стиля, выступающие в ведущих Российских лигах. Мастерством с подрастающим поколением тюменцев поделятся Александр Грозин, Евгений Игнатьев и Василий Курочкин, сообщает городской департамент по спорту.

Приезд именитых гостей запланирован на 25 февраля. Мероприятие пройдет в закрытом формате, посетить его смогут спортсмены Федерации ММА Тюменской области абсолютно бесплатно. Начало в 13 часов по адресу ул. Севастопольская, 2, стр. 3, 3 этаж ("Шторм-Тюмень").

Организатором мастер-класса выступает федерация ММА Тюменской области. Сборная команда региона по ММА в настоящее время проводит учебно-тренировочные сборы. Спортсмены готовятся принять участие в Чемпионате и первенстве УФО по ММА, которые пройдут 5-9 марта в Екатеринбурге.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# ММА

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:59 24.02.2024Прославленные бойцы ММА соберутся в Тюмени
13:09 24.02.2024Тюменские волейболисты примут гостей из Московской области
12:07 24.02.2024Определены победители 3 этапа финала кубка России по сноуборду на фестивале “Битва на Туре”
10:03 24.02.2024ФК "Тюмень" в Турции уступил краснодарской "Кубани"