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Тюменская область представляет достижения в сфере здравоохранения на выставке "Россия"

Общество, 15:16 24 февраля 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тюменская область представляет итоги реализации региональных программ в сфере здравоохранения в Москве на форуме национальных достижений "Здоровье".

Форум проходит в рамках международной выставки "Россия" на ВДНХ 24 февраля. Посетители тюменского стенда могут принять участие в интерактивной игре "Нейробика", узнать биологический возраст легких, испытать виртуальную систему реабилитации.

Для каждого гостя подготовлены сувениры, детям предложат деревянные брелоки и магниты с логотипом "Служба здоровья", которые они смогут раскрасить самостоятельно.

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