Тюменская область представляет достижения в сфере здравоохранения на выставке "Россия"

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тюменская область представляет итоги реализации региональных программ в сфере здравоохранения в Москве на форуме национальных достижений "Здоровье".

Форум проходит в рамках международной выставки "Россия" на ВДНХ 24 февраля. Посетители тюменского стенда могут принять участие в интерактивной игре "Нейробика", узнать биологический возраст легких, испытать виртуальную систему реабилитации.

Для каждого гостя подготовлены сувениры, детям предложат деревянные брелоки и магниты с логотипом "Служба здоровья", которые они смогут раскрасить самостоятельно.