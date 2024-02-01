Тюменская область представляет достижения в сфере здравоохранения на выставке "Россия"
Общество, 15:16 24 февраля 2024
| Фото: информационный центр правительства Тюменской области
Тюменская область представляет итоги реализации региональных программ в сфере здравоохранения в Москве на форуме национальных достижений "Здоровье".
Форум проходит в рамках международной выставки "Россия" на ВДНХ 24 февраля. Посетители тюменского стенда могут принять участие в интерактивной игре "Нейробика", узнать биологический возраст легких, испытать виртуальную систему реабилитации.
Для каждого гостя подготовлены сувениры, детям предложат деревянные брелоки и магниты с логотипом "Служба здоровья", которые они смогут раскрасить самостоятельно.