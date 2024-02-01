Тюменец прошел в финал межрегионального чемпионата по FPV-пилотированию

| Фото: департамент информатизации Тюменской области | Фото: департамент информатизации Тюменской области

Ученик Центра робототехники Тюменской области Александр Сидоров из Молодежного центра Ярковского района прошел в финал межрегионального чемпионата по FPV-пилотированию "Кванторейс".

За отведенный период времени участникам необходимо было проехать на радиоуправляемой модели грузовика с применением управления через FPV-шлем с видом от первого лица, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

Александр Сидоров вошел в первую половину финалистов, заняв 22 место из 53 возможных. Всего от ЦРиАСУ на соревнованиях выступали семь участников из Казанского центра развития детей и Молодёжного центра Ярковского района.