Около 50 работ выставили на "Котовасии" в музее "Дом Машарова" в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Картины и скульптуры, посвященные кошкам, можно увидеть на выставке “Котовасия” в Тюмени. Открытие состоялось в музее “Дом Машарова” 1 марта.

Дата открытия выбрана не случайно. 1 марта отмечается Всемирный день кошек.

На выставке представлено около 50 работ разных авторов. Первую “Котовасию” тюменская художница Алевтина Юрчак открыла в 2013 году. Затем организовывала ее четыре года подряд. Был перерыв. Пятая экспозиция была представлена в 2018 году. В 2024 году художники решили возродить традицию встречать весну с кошками. Алевтина Юрчак пригласила к участию других авторов, бросив клич в интернете.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

“Темой кошек увлечена давно. Эти животные привлекают внимание. Еще Леонардо да Винчи говорил, что кошки сами по себе уже являются шедевром природы”, – сказала Алевтина Юрчак.

Тюменские авторы с Алевтиной Юрчак представили на выставке множество интересных работ. Так, автор идеи экспозиции принесла скульптуру кота под названием “Хранитель”: у нее на дне есть крышка, которую можно открыть и спрятать что-нибудь внутри фигуры.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Юлия Тарусина привезла на “Котовасию” куклу в виде кошки. Она выполнена из самозатвердевающего пластика, расписана акрилом.

“Кошки – моя любовь с самого детства. Это не просто домашнее животное, но и в какой-то степени такое мистическое существо. С кошками связано много всяких поверий. Они свободные, гуляют сами по себе. Это перекликается с моим мировоззрением. У меня как раз кукла такая питерская, свободная”, – рассказала Юлия Тарусина.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Отметим, в 2024 году выставка “Котовасия” работает на двух площадках. Помимо музея “Дом Машарова” она открыта в арт-пространстве “Тюменская Третьяковка" (ул. 50 лет Октября, 29, ТЦ "Мистраль", второй этаж). В этом месте можно приобрести понравившиеся работы.

В “Доме Машарова” экспозиция проработает до 21 апреля. Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова