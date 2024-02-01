Отремонтированное в Тюмени оборудование едет в Луганск

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Отремонтированное на тюменском заводе высокотехнологичное оборудование отправится в Луганскую Народную Республику.

Оно будет использоваться на одном из заводов Южного горно-металлургического комплекса.

"В прошлом году мы приняли в ремонт ключевые детали японского газового компрессора Mitsubishi, – отметил генеральный директор научно-производственного объединения "Базовое машиностроение" Павел Гончаров. - Отличительной чертой оборудования являются его размеры, а также особенности эксплуатации – оно применяется для промышленной обработки и подготовки отходящих газов доменных печей и коксовых батарей Южного горно-металлургического комплекса. Таким образом, идет возврат газов в технологическую цепочку предприятия, с целью их использования для выработки электроэнергии.В феврале этого года капитальный ремонт завершен и детали газового компрессора отправятся в Луганскую Народную Республику".