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Отремонтированное в Тюмени оборудование едет в Луганск

Общество, 16:37 25 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Отремонтированное на тюменском заводе высокотехнологичное оборудование отправится в Луганскую Народную Республику.

Оно будет использоваться на одном из заводов Южного горно-металлургического комплекса.

"В прошлом году мы приняли в ремонт ключевые детали японского газового компрессора Mitsubishi, – отметил генеральный директор научно-производственного объединения "Базовое машиностроение" Павел Гончаров. - Отличительной чертой оборудования являются его размеры, а также особенности эксплуатации – оно применяется для промышленной обработки и подготовки отходящих газов доменных печей и коксовых батарей Южного горно-металлургического комплекса. Таким образом, идет возврат газов в технологическую цепочку предприятия, с целью их использования для выработки электроэнергии.В феврале этого года капитальный ремонт завершен и детали газового компрессора отправятся в Луганскую Народную Республику".

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