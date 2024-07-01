Мастер-классы по танго и румбе ждут тюменцев на фестивале "Танцующий город"

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Фестиваль "Танцующий город" проходит на Центральной площади Тюмени 27 июля. Попробовать себя в разных видах танцев приглашают всех желающих.

С 16 часов до 16 часов 45 минут дают уроки по румбе, хип-хопу и линда-хопу. С 17 часов до 17 часов 45 минут горожан ждут аргентинское танго, татарский танец, линда-хоп, а с 18 часов до 18 часов 45 минут — хильс, аргентинское танго и брэйкинг.

В 19 часов 30 минут стартует торжественный гала-концерт лучших танцевальных клубов Тюмени, сообщает инфоцентр правительства региона.