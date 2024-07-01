На что обращать внимание при приеме лекарств , посоветовала тюменский фармаколог

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Практически любое лекарство так или иначе влияет на печень, ее правильное функционирование, а также на здоровье в целом. Даже обезболивающие и жаропонижающие, которые продают без рецепта.

Зачастую пациенты занимаются самолечением, покупая препараты из рекламы без консультации с врачом. А потом даже не читают инструкцию по применению, считая, что их лечение безобидно. Это не так, предупреждает клинический фармаколог городской поликлиники № 12 Тюмени Алена Гудкова.

В первую очередь надо обращать внимание на дозировку и количество принимаемых препаратов. Существенное превышение дозировки лекарства может привести к проблемам с печенью, независимо от наличия генетической предрасположенности к печеночной недостаточности. Поэтому крайне важно внимательно следить за дозировкой медикаментов и избегать одновременного приема нескольких препаратов с одинаковым активным веществом. Это особенно актуально для парацетамола, который содержится во многих комплексных лекарствах от простуды, которые люди часто принимают в больших количествах одновременно. Уже через 1–2 дня такого активного использования может произойти передозировка, и начнутся проблемы.

Когда печень постоянно подвергается нагрузкам — будь то алкоголь, неправильное питание или длительный и бесконтрольный прием большого количества медикаментов — ее система детоксикации начинает давать сбои. В результате этого увеличивается токсичность препаратов, что может приводить к воспалительным процессам, накоплению жира, нарушению оттока желчи и гибели клеток печени, пишет КП-Тюмень.

Важно отметить, что все эти процессы развиваются незаметно и не оказывают значительного влияния на общее самочувствие. Именно поэтому так важно даже в самых простых ситуациях не заниматься самолечением, а консультироваться с врачом.