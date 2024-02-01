27 февраля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в технопарке (ул. Республики, 142) начнется региональная конференция по теме "Принципы и подходы к организации комплексного сопровождения и реабилитации участников специальной военной операции". 18+

В Тюмени в 10 часов в сквере Железнодорожников начнется торжественное открытие стендов, посвященных истории паровозостроения и истории Тюменского региона Свердловской железной дороги. 6+

В Тюмени в 13 часов в детской библиотеке № 3 имени С.В. Мальцева (ул. Ямская, 110/4) начнется встреча "Веселые науки без скуки". 12+

В Тюмени в 15 часов в библиотеке №6 им. З.К. Тоболкина (ул. Одесская,39/1) начнется встреча киноклуба "Спектр". 12+

В Тюмени в 17 часов в библиотеке истории города имени А.И. Текутьева (Щербакова, 11) начнется встреча в рамках проекта "Труженики тыла": завод "Цепи Галля". 12+

В Заводоуковске пройдёт стратегическая сессия "Капитаны бизнеса. Развитие территорий". 16+

Интересное в этот день:

425 — основан университет в Константинополе.

1781 — Екатерина II издаёт указ о создании в Санкт-Петербурге "городских школ", первых публичных школ в Российской империи.

1879 — получен искусственный подсластитель сахарин.

1882 — в России впервые разрешено частным лицам пользоваться телефонами.

1883 — запатентован автомат для скручивания сигар.

1932 — Джеймс Чедвик открыл нейтрон.

1965 — первый полёт транспортного самолёта Ан-22 ("Антей").

2010 — мощное землетрясение в Чили; погибло более 800 человек.