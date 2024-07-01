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С опытом технопарка Astana Hub ознакомилась тюменская делегация

Общество, 19:26 26 июля 2024

инфоцентр правительства тюменской области | Фото: инфоцентр правительства тюменской области

Технопарк Astana Hub посетил губернатор Тюменской области Александр Моор. Площадка для развития казахстанских и зарубежных технологических компаний предоставляет условия для работы IT-специалистам со всего мира, сообщает инфоцентр правительства региона.

"Цифровизация и внедрение информационных технологий — одно из основных направлений развития строящегося в Тюмени в рамках национального проекта "Наука и университеты" межуниверситетского кампуса. Мы заинтересованы в сотрудничестве в этой сфере с партнерами из дружественных России стран, в том числе из Республики Казахстан", — прокомментировал Александр Моор.

Сейчас Astana Hub включает 900 взаимодействующих между собой IT-компаний и стартапов.

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# IT-технологии , технопарк

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