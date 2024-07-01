Тюменцы могут почтить память погибших детей Донбасса

| Фото: Правительство ДНР во "ВКонтакте" | Фото: Правительство ДНР во "ВКонтакте"

Зажечь свечи, возложить цветы, запустить белые шары и бумажные кораблики, почтить память малышей и подростков Донбасса могут жители Тюменской области в День памяти детей – жертв войны в Донбассе 27 июля, сообщает пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

По всей России 26–27 июля пройдут памятные мероприятия. Будут говорить о значении этого дня, вспоминать "Горловскую Мадонну", погибших детей и подростков — невинных жертв украинской агрессии.

Имена погибших малышей и подростков собраны на специальном сайте.