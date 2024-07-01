О портрете Ермака рассказал уральский историк

| Фото: ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Оригинал портрета казачьего атамана Ермака Тимофеевича середины XVIII века хранится в собрании Свердловского областного краеведческого музея. Об истории портрета, его художественных особенностях корреспонденту ИА "Тюменская линия" рассказал заведующий отделом истории Урала Александр Фроленко.

"Этот портрет Ермака, естественно, не прижизненный, он написан в 1753 году неизвестным мастером в городе Тобольске, в монастыре. Перу этого мастера принадлежало две картины из дошедших до конца XIX — начала XX века. Это портреты Ермака и Анны Иоановны. Автор рисовал фантазию на тему Ермака, поэтому он написан в духе европейской живописи в стиле испанских конкистадоров. У него тут шляпа как у конкистадоров, их одеяние, больше похожее на европейское. Единственное, художник здесь попытался изобразить знаменитую кольчугу Ермака которая, по преданию, была подарена ему Иваном Грозным за покорение Сибири", — отметил Александр Фроленко.

По словам специалиста, портрет интересен тем, что это один из ранних образцов живописи по металлу. Образ Ермака написан на листе меди. Портрет хранился в Верх-Исетском заводе — был куплен владельцами завода Яковлевыми и висел у них в конторе.

"Картина была очень известная, с нее существовало множество списков, как на масляной живописи, так и по металлу. Они все были небольшого размера. Очень часто списки с этой картины можно было видеть в домах богатых купцов, горного начальства, потому что Ермак считался народным героем Урала и Сибири. И его изображение часто вешали на стену. До наших дней сохранилось несколько десятков таких списков, а это — оригинал", — пояснил Александр Фроленко.

Эксперт напомнил, что судьба Ермака связана с империей Строгановых, которая складывалась на территории современного Пермского края. Это был самый восточный фронтир Московского царства, сюда периодически приходили с набегами сибирские татары и кондинские князья. Для защиты своих владений Строгановы наняли отряды казаков, то есть людей, которые бежали из Московского царства в силу разных причин на юг, на крупные речные острова, сбивались в отряды и занимались грабежом, наемничеством и торговлей.

"Изначальной стихией обитания казаков, об этом многие забывают, была вода. Весной, летом, осенью по рекам можно плыть, а зимой реки застывают и превращаются в естественные дороги. После одного из набегов на владения Строгановых братья Строгановы нанимают отряд Ермака Тимофеевича для ответной экспедиции, в ходе которой силы хана Кучума были разбиты, столица сибирского ханства сожжена, на ее месте сейчас стоит город Тобольск. И это положило начало присоединения Сибири к России", — рассказал историк.

Влада Нерадовская, Александр Лабыкин