Памятный знак Герою России Владиславу Турубаре открыли в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Памятный знак Герою Российской Федерации гвардии старшему лейтенанту Владиславу Турубаре открыли в сквере им. Карбышева 26 июля. В мероприятии приняли участие ветераны инженерных и Воздушно-десантных войск, курсанты ТВВИКУ, кадеты Тюменского президентского кадетского училища, школьники и жители города.

"Сегодня мы открываем памятный знак Герою Российской Федерации Владиславу Турубаре. Его имя мы вносим в историю нашего города, в историю страны. Такие, как Владислав, являются свидетельством настоящего патриотизма и любви к Родине. С самого юного возраста он связал свою жизнь с военным делом, начиная с "Зарницы" и заканчивая выпускником ТВВИКУ. Героями не рождаются, ими становятся. И они живы до тех пор, пока жива память о них", - сказал глава Тюмени Максим Афанасьев.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Владислав родился и вырос в Крыму в с. Михайловка. Он с детства увлекался спортом, играл в волейбол, был командиром военно-патриотической игры "Зарница" на протяжении нескольких лет. В 2020 году окончил ТВВИКУ, а с 24 февраля 2022 года в составе своего подразделения принимал участие в СВО. Командовал группой разведчиков на территории Херсонской области.

29 августа 2022 года в районе Андреевки он вступил в бой с наступающим врагом. Удерживая занятые позиции, офицер остановил продвижение неприятеля. После очередной попытки прорыва по позициям разведывательной группы нанесли артиллерийский удар, в результате которого старший лейтенант Владислав Турубара погиб. Похоронили героя 3 сентября в родном селе Михайловке. 23 марта 2023 года родным офицера вручили медаль "Золотая Звезда".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"В нашей семье Владислав единственный военный. Его выбор связать с этим жизнь мы приняли с опаской и с гордостью. Нас волновал вопрос, почему он решил поступать в Тюмень. ТВВИКУ - лучшее военное училище страны. А Тюмень - чудесный город, где живут невероятно добрые и отзывчивые люди, умеющие ценить свои традиции, хранить историю. Я хочу поблагодарить всех причастных к сегодняшнему событию и всех неравнодушных людей", - добавила мама погибшего офицера Елена Турубара.

В конце церемонии к памятнику героя возложили цветы и венки, прошла минута молчания. Добавим, в Тюмени также открыли мемориальную доску Владиславу Турубаре. Она появилась на территории ТВВИКУ 18 апреля 2023 года.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области также установят памятные знаки Героям Российской Федерации рядовому Раушану Абдуллину в Тюменском районе и старшему лейтенанту Жумабаю Раизову в Казанском районе.

Юлия Божок