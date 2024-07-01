Нефтегазовые компании Казахстана заинтересованы в опыте Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Национальные нефтегазовые компании Республики Казахстан заинтересованы в современных недорогих и эффективных технологиях, поэтому опыт Тюменской области может быть им полезен.

Об итогах встреч с руководством казахстанских компаний топливно-энергетического комплекс рассказал глава региона Александр Моор. Он пригласил их на Промышленно-энергетический форум TNF, который пройдет с 16 по 19 сентября в Тюмени.

"Три года назад мы создали Нефтегазовый кластер. Сегодня его участниками являются более 150 компаний из более чем 20 регионов России. Это открытая платформа, и мы предложили нашим казахстанским партнерам присоединиться к нему, чтобы вместе искать ответы на современные технологические вызовы. Тюменская область готова работать в конкурентной среде", — прокомментировал Александр Моор.

Также он предложил казахстанским инновационным компаниям оценить возможности сотрудничества в рамках создаваемого в Тюмени Межуниверситетского кампуса, итогами которого должны быть реализованные стартапы.