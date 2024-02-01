Тюменца за курение на борту самолета привлекли к ответственности

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

К административной ответственности привлекли жителя Тюменской области за курение на борту самолета в аэропорту Рощино. В минувшие сутки в полицию поступила информация, что к борту воздушного судна сообщением Москва - Тюмень требуется наряд полиции, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по УФО.

На месте полицейские выявили 43-летнего пассажира. Официально не трудоустроенный житель Тюменской области во время полета отправился в туалетную комнату и покурил, в результате чего сработали датчики дыма. Командир воздушного судна составил акт о нарушении правил поведения пассажиров на борту самолета.

На мужчину составлен административный протокол за курение на борту самолета и за невыполнение законных распоряжений командира судна.