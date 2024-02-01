  • 26 февраля 202426.02.2024понедельник
  • USD92,7519
    EUR100,4425
  • В Тюмени 0..-2 С 4 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Тюменца за курение на борту самолета привлекли к ответственности

Происшествия, 17:32 26 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

К административной ответственности привлекли жителя Тюменской области за курение на борту самолета в аэропорту Рощино. В минувшие сутки в полицию поступила информация, что к борту воздушного судна сообщением Москва - Тюмень требуется наряд полиции, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по УФО.

На месте полицейские выявили 43-летнего пассажира. Официально не трудоустроенный житель Тюменской области во время полета отправился в туалетную комнату и покурил, в результате чего сработали датчики дыма. Командир воздушного судна составил акт о нарушении правил поведения пассажиров на борту самолета.

На мужчину составлен административный протокол за курение на борту самолета и за невыполнение законных распоряжений командира судна.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# транспортная полиция

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:06 26.02.2024Житель Ялуторовска попался на уловку мошенников, предложивших заработать на инвестициях
18:57 26.02.2024После нападения собаки на ребенка в Тюменском районе организована проверка
17:46 26.02.2024Пять человек спасли и 20 эвакуировали при пожаре в Тюмени
17:32 26.02.2024Тюменца за курение на борту самолета привлекли к ответственности