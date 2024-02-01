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До 100 тюменских студентов смогут принять участие в игре "Рынок и капитал"

Общество, 18:29 26 февраля 2024

пресс-служба благотворительного фонда "Капитаны" (архив) | Фото: пресс-служба благотворительного фонда "Капитаны" (архив)

Для тюменских студентов проведут игру "Рынок и капитал" в Финансово-экономическом институте ТюмГУ в 19 часов 30 минут 27 февраля. Участие смогут принять до 100 человек одновременно.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала куратор территориальной группы по Тюменской области и ХМАО программы развития молодежного предпринимательства "Я в деле" Ксения Мальчихина.

"Это многопрофильный игровой симулятор деловой деятельности и создания индивидуального дохода. В ходе игры участники строят стратегию заработка капитала команды и получения баллов, используя четыре инструмента: работа по найму, инвестиции, бизнес, доверительное управление. Задача - выработать эффективную бизнес-стратегию и заработать как можно очков", - пояснила она.

С помощью игры студенты вузов смогут погрузиться в бизнес и проектирование, а наставники помогут участникам раскрыть свой предпринимательский потенциал.

На мероприятие можно прийти одному или с друзьями. Команды от трех до пяти человек организаторы сформируют в начале встречи, которая состоится в 319 аудитории в здании университета по ул. Ленина, 16.

Обязательна предварительная регистрация по ссылке.

Виктория Макарова

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# игра , предпринимательство , студенты

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